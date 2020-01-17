Синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и до 4 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 17 января. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

В пятницу регион окажется на северо-восточной периферии антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Существенных осадков не ожидается. Ветер стихнет и сменится на западный румб, а его скорость составит 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 80 процентов. Синоптики отмечают, что ожидается нехарактерная для зимы влажно-дискомфортная погода на фоне повышенного атмосферного давления и дефицита кислорода в воздухе.

Такие условия могут негативно сказаться на здоровье метеочувствительных людей с заболеваниями суставов и органов дыхания и сердечно-сосудистыми нарушениями. В четверг, 16 января, температура воздуха в столице достигла рекордных значений. Утром воздух прогрелся до +3,1 градуса. Такие погодные показатели повторили рекорд 1925 года.