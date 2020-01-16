Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Прошедший год стал вторым самым теплым годом в мире после 2016 года за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом говорится на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Отмечается, что средняя глобальная температура в минувшем году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем с 1850 по 1900 год. При этом самым теплым годом в истории наблюдений остается 2016-й.
Специалисты подчеркивают, что средние показатели воздуха за последнее десятилетие были самыми высокими. С 1980-х годов это происходит из-за рекордных уровней удержания парниковых газов в атмосфере. Генеральный секретарь организации Петтери Таалас пояснил, что если так продолжится и дальше, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3–5 градусов Цельсия.
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что текущая зима в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В четверг, 16 января, температура воздуха в столице достигла рекордных значений. Утром воздух прогрелся до +3,1 градуса. Такие погодные показатели повторили рекорд 1925 года.
Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.
Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. Это связано с тем, что в стране площадь суши гораздо больше площади воды. Кроме того, климатологи считают, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.
Из-за аномально теплой погоды птицы остались зимовать в Москве
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