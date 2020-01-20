Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления в ближайшие дни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Во вторник давление существенно упадет – барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, в среду оно еще немного понизится, до 734 миллиметров ртутного столба, а в четверг поднимется до нормального и составит 746 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, на неделе прогнозируются существенные колебания температуры и порывистый ветер.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует до утра 22 января.

Также сообщается, что 21 января в столице может быть побит температурный рекорд 19 века. В 1898 году синоптики зафиксировали 3,8 градуса со знаком плюс. Согласно же нынешним прогнозам, температурный фон в 2020 году превзойдет этот показатель на один или два градуса.