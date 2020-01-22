В Депздраве предупредили об опасности скачков атмосферного давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Некоторые метеочувствительные люди из-за скачков атмосферного давления могут испытывать недомогание. В итоге это может обернуться снижением иммунитета, что повышает риск возникновения простудных заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
"В результате скачков артериального давления в напряжении находятся все внутренние органы и системы организма. Безусловно, вследствие этого страдает и иммунная система. Происходит нарушение защитных реакций организма, появляется склонность к простудным заболеваниям", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
Он пояснил, что чаще всего перепады атмосферного давления замечают люди, у которых понижено артериальное давление, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако даже здоровые люди могут испытывать дискомфорт: сонливость, апатию, мигрень, нехватку воздуха.
Тяжельников подчеркнул, что при недомогании в период пониженного либо повышенного атмосферного давления нужно проконсультироваться с врачом.
Кроме того, подмосковные врачи назвали теплую зиму опасной для иммунитета из-за повышенной влажности воздуха. В пресс-службе Минздрава Московской области отметили, что плотность влажного и теплого воздуха выше холодного, из-за чего в нем дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу.
Врач-эпидемиолог Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Шумилин отметил, что в группу риска попадают люди с бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
Погодные рекорды в текущем сезоне фиксируются регулярно. Например, 16 и 17 января был побит температурный максимум 1925 года. В эти дни воздух прогрелся до 4,5 градуса со знаком плюс. Кроме того, за декабрь было зафиксировано сразу три рекордных значения с разницей в несколько дней.
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