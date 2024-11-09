ПВО сбила еще восемь беспилотников над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще восемь украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее силы ПВО Брянской области уже сбили семь вражеских дронов над территорией региона. В результате предыдущих атак БПЛА обошлось также без пострадавших.

Вечером 6 ноября украинские войска при помощи беспилотников атаковали объекты инфраструктуры в Энергодаре и береговую линию, приближенную к Запорожской АЭС.