08 ноября, 09:10Происшествия
Стекла выбило в жилом доме Саратова из-за атаки БПЛА
Фото: depositphotos/Afotoeu
В жилом доме Заводского района Саратова выбиты 13 стекол из-за атаки БПЛА, сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков в своем телеграм-канале.
По поручению губернатора региона Романа Бусаргина на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и глава районной администрации.
"Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены", – добавил Сурков.
Ранее Бусаргин сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Дрон был уничтожен в небе над городом, однако обломки аппарата упали в промзоне Заводского района.
Всего над Саратовской областью за ночь перехватили шесть БПЛА. При этом международный аэропорт Гагарин работал в штатном режиме. На работу авиаузла атака не повлияла.
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