Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ночью 8 ноября атаке БПЛА также подверглась Саратовская область. Вражеский дрон был уничтожен в небе над Саратовом, однако обломки аппарата упали в промзоне Заводского района.

Тем не менее пострадавших в результате атаки также не выявили. На месте падения дрона работали все необходимые экстренные службы.