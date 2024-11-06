Средства ПВО сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане

Фото: телеграм-канал SHOT

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане. Об этом глава республики Сергей Меликов написал в телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента. Работает оперативный штаб, Меликов находится на постоянной связи с ответственными органами. Все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей Дагестана, заверил он.

Глава республики призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам, а также не публиковать фотографии и видеозаписи, которые могут оказать "содействие врагам".

Ранее российские средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Два дрона сбили над Курской областью, еще один – над Орловской.

До этого ВСУ при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибла супружеская пара.