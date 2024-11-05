05 ноября, 07:34Происшествия
Система ПВО ночью уничтожила шесть украинских беспилотников над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 5 ноября шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Все беспилотники относились к самолетному типу. Дроны ВСУ пытались совершить атаку по объектам на территории РФ, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области в результате удара со стороны ВСУ. Он ушел из жизни от полученных тяжелых травм до прибытия скорой помощи.
Еще одной атаке ВСУ подверглась до этого Орловская область, где обломки повредили 7 жилых домов. Инцидент произошел в селе Локно Знаменского района, на элементах упавшего боеприпаса нашли надписи на украинском языке.
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