Система ПВО ночью уничтожила шесть украинских беспилотников над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 5 ноября шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Все беспилотники относились к самолетному типу. Дроны ВСУ пытались совершить атаку по объектам на территории РФ, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области в результате удара со стороны ВСУ. Он ушел из жизни от полученных тяжелых травм до прибытия скорой помощи.

Еще одной атаке ВСУ подверглась до этого Орловская область, где обломки повредили 7 жилых домов. Инцидент произошел в селе Локно Знаменского района, на элементах упавшего боеприпаса нашли надписи на украинском языке.