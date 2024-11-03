Мужчина погиб в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Еще одна террористическая атака по мирному населению нашей области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района", − рассказал он.

По словам Гладкова, пострадавший мужчина ушел из жизни от полученных тяжелых травм до прибытия скорой помощи.

До этого украинские силы подвергли обстрелу белгородский поселок Октябрьский. В результате ранения получили четыре мирных жителя.

Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в городскую больницу №2. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортировали в областную клиническую больницу.

