Шесть населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Бехлевка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждена линия электропередач", – написал он.

Губернатор уточнил, что временное отсутствие электроснабжения наблюдается в поселке Октябрьский, а также селах Бехлеевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьевка. По словам Гладкова, аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам только после согласования с Минобороны России.

Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.