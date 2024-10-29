29 октября, 23:41Происшествия
Шесть населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Бехлевка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждена линия электропередач", – написал он.
Губернатор уточнил, что временное отсутствие электроснабжения наблюдается в поселке Октябрьский, а также селах Бехлеевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьевка. По словам Гладкова, аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам только после согласования с Минобороны России.
Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.
По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.
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