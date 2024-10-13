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13 октября, 11:45

Происшествия

Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района в результате атаки дрона на автомобиль, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, мужчины, получишие баротравмы и различные осколочные ранения, самостоятельно обратились за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу. Врачи оказали им всю требовавшуюся помощь.

В целях прохождения дальнейшего лечения их планируется перевести в областную клиническую больницу. В настоящее время специалисты продолжают устанавливать последствия атаки, добавил Гладков.

Накануне мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на село Устинка Белгородского района. Кроме того, три мирных жителя получили ранения. Все они находились в состоянии средней степени тяжести.

Раненых при обстреле ВСУ в Белгороде доставили в больницу

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