Девять человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

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Девять мирных жителей получили ранения в результате двух обстрелов города Шебекина Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что четверо пострадавших доставляются в городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще троих везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медпомощи отпущены на амбулаторное лечение.

Согласно предварительной информации, в трех многоквартирных и двух частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Осколки снарядов посекли 11 легковушек. В результате второго обстрела начался пожар в хозпостройках – пожарные тушат огонь. Также в многоквартирном доме перебита газовая труба, рассказал губернатор.

Он добавил, что зафиксированы повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

Оперативные службы работают на местах. В светлое время суток администрация продолжил подомовой обход, заключил Гладков.

Ранее при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа пострадали три человека. Двое мужчин самостоятельно обратились в центральную районную больницу. У одного из них были выявлены ранения ноги, у второго – ранение лопатки. Третью пострадавшую женщину отвезли в городскую больницу № 2.