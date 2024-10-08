08 октября, 23:14Регионы
Почти все жители двух сел в Белгородском районе выехали до объявления эвакуации
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Практически все жители сел Петровка и Соловьевка Белгородского района Белгородской области покинули населенные пункты до объявленного расселения. Об этом заявила глава района Анна Куташова.
"Практически все жители населенных пунктов уже выехали, в Петровке остались менее 30 человек", – цитирует ее ТАСС.
По словам Куташовой, в Петровке было зарегистрировано около 340 человек, а в Соловьевке – свыше 30.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков объявил о закрытии на въезд Петровки и Соловьевки, а также об отселении людей с предоставлением нового жилья. Власти Белгородской области постараются на следующей неделе организовать встречу и работу комиссии с жителями этих двух населенных пунктов.
С 19 августа власти Белгородской области закрыли въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов. Вместе с этим въезд закрыли в село Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок.
Кроме того, в Белгородской области из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков уточнял, что процесс согласования и вывоза людей проводился на местах, туда также был направлен транспорт.
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