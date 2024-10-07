Мишустин: обстановка в приграничных регионах пока небезопасна для эвакуированных людей

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Обстановка в Белгородской, Брянской и Курской областях остается небезопасной для возвращения эвакуированных жителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что кабмин уточнил порядок трудоустройства для работников, которые были эвакуированы из приграничных регионов. По его словам, они смогут устраиваться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации.

Мишустин отметил, что принятые меры позволят эвакуированных быстрее оформляться на полную ставку, пока ряд предприятий в Белгородской, Брянской и Курской областях находятся в вынужденном простое.

Аналогичный подход уже применялся при трудоустройстве граждан из четырех новых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.

"Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда", – сказал Мишустин.

Ранее стало известно, что жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны.