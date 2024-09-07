В "Домиках добра" в Москве собрано более 12,8 тыс гуманитарных товаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 12 800 гуманитарных товаров удалось собрать за прошедшее лето 2024 года в 27 "Домиках добра" на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Место и время для добрых поступков есть всегда. Волонтеры Москвы помогли жителям столицы сказать спасибо защитникам, порадовать детей и позаботиться о животных", – сказал директор центра.

Также горожане подписали около тысячи открыток. Гуманитарную помощь направляют как в адрес участников СВО, так и жителям новых и приграничных регионов РФ, а также животным, находящимся в приютах. На бойцов пришлось более 41% товаров, еще 48% – на подарки для детей, а остальное для животных.

Участникам спецоперации горожане передавали мужские наборы, носки, стельки, средства личной гигиены, а детям приносили игрушки, школьные принадлежности и книги, настольные игры и кондитерские изделия. Животным в новых регионах поступали корма, наполнители, средства для мытья.

Городские проекты помогают жертвовать на благотворительность. Специальный сервис создан в 2020 году и доступен на сайте мэра и правительства города. Он объединил 92 проверенных общественных организации, которые числятся в реестре НКО и постоянно отчитываются о своей работе. За время работы сервиса москвичи направили на благотворительность около 150 миллионов рублей.

