День города пройдет в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

7 и 8 сентября столица отметит 877-летие. День города станет частью завершающей программы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Гостей ждут мастер-классы, лекции и разнообразные экскурсии. Особое внимание в этом году организаторы уделили благотворительности. Подробнее обо всех мероприятиях – в нашем материале.

Есть чем заняться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

День города в 2024-м станет частью завершающей программы масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" – многие мероприятия пройдут на его площадках. Запуск фейерверков в этом году не запланирован.

В Гостином Дворе 7 сентября в 12:00 можно послушать патриотические песни, а в парке "Зарядье" в 17:00 сыграет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. На территории "Манежа" в День города организуют игры и мастер-классы для юных посетителей, а в "Сколкове" пройдет финал конференции будущего и яркое световое шоу.

Активную программу также подготовили в "Лужниках" и Парке Горького: на первой площадке можно будет посоревноваться в спортивных дисциплинах и послушать концерт дуэта Bahh Tee & Turken 7 сентября в 20:30, а на второй – поучаствовать в квизах и квестах. На Болотной площади все желающие смогут получить призы за знания по истории города, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции предпринимателей. А в арт-пространстве "Красный Октябрь" 8 сентября в 21:00 начнется концерт Валерия Сюткина и группы Therr Maitz. Подробное расписание можно посмотреть по ссылке.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мероприятия на День города запланированы и в рамках других фестивалей. К примеру, на площадках проекта "Усадьбы Москвы" в Михалкове и Екатерининском парке пройдут кинопоказы под открытым небом и мастер-классы по приготовлению ягодного варенья. А организаторы фестиваля "Московское чаепитие", в свою очередь, сделали коллекцию ледяных напитков, которые можно будет продегустировать в одной из кофеен на Тверской площади.

В выходные завершается и фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", который тоже подготовил программу ко Дню города. Например, на набережной Нагатинского затона можно будет написать портрет в стиле Пабло Пикассо, а возле Большого Городского пруда в Зеленограде – послушать живое выступление детской эстрадной студии. В "Лужниках" же юным гостям удастся позаниматься художественной гимнастикой на специальном мастер-классе. Всего в столице будет работать больше 600 площадок фестиваля, а подробное расписание активностей доступно по ссылке.

Также в честь Дня города можно будет бесплатно посетить более 70 музеев и галерей, подведомственных департаменту культуры Москвы. Полный список адресов есть на сайте.

При этом, чтобы было проще посетить максимум площадок и успеть добраться домой, в ночь с 7 на 8 сентября работу метро и МЦК продлят до 02:00. Кроме того, в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов.

Москва помогает

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Особое внимание в День города организаторы уделят пострадавшим жителям Курской области, участникам СВО, членам их семей и жителям новых регионов. Принести гуманитарную помощь в пункты сбора можно будет в рамках акции "Москва помогает" – точки размещены на локациях форума "Территория будущего. Москва 2030". Полный список предметов и продуктов, которые принимают волонтеры, есть на сайте проекта.

Кроме того, продолжают работу 27 "Домиков добра" на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Принести можно:



подарки для детей из новых регионов (игрушки, книги, игры, сладости, канцтовары);

вещи для участников СВО (мужские наборы, носки, стельки, средства гигиены);

зоотовары (корм, наполнитель, средства для дезинфекции и уборки, пеленки, капли от клещей).

Помимо этого, в День города все желающие смогут сделать талисманы-обереги, медали и открытки для бойцов СВО – мастер-классы пройдут на Болотной площади. Там же будет работать благотворительный маркет "Сделано в Москве", часть выручки от которого предприниматели отправят в фонд "Народный фронт. Все для победы!".

Ряд мероприятий подготовили и для семей военнослужащих. Например, для них специально проведут экскурсии по столичным предприятиям, где дети узнают о производственных процессах, профессиях будущего и основах бизнеса. Кроме того, каждый день на Тверском бульваре в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" для семей участников СВО проходят мастер-классы, спортивные состязания и викторины. Все желающие могут посетить арт-студию под открытым небом, провести время за настольными играми, научиться танцевать и покататься на болидах.