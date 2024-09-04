День города пройдет в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В рамках программы завершения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится День города, передает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей проведут различные мероприятия в рамках фестивалей "Лето в Москве. Все на улицу!", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Особое внимание организаторы уделят участникам СВО и членам их семей, а также жителям новых регионов.

В Гостином Дворе для посетителей прозвучат патриотические песни, а в парке "Зарядье" выступит джазовый оркестр. Для юных посетителей в "Манеже" организуют игры и мастер-классы. Кроме того, финал конференции будущего и световое шоу можно будет увидеть в "Сколкове", а в "Лужниках" для гостей проведут спортивные соревнования.

Также желающие смогут на различных площадках проверить знания об истории города, принять участие в мастер-классах и квестах, а также посетить экскурсии.

В усадьбе Михалково и Екатерининском парке пройдут кинопоказы под открытым небом, а на фестивале "Московское чаепитие" на Тверской площади можно будет попробовать разные вариации ледяного чая. Более чем на 600 площадках продолжаются мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Также на площадках форума действуют пункты по приему гуманитарной помощи "Москва помогает", а предприниматели направляют часть выручки от продажи товаров на маркете будущего "Сделано в Москве" в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!".

Уточнить актуальное расписание мероприятий фестиваля можно на сайте форума.

День города в этому году пройдет без фейерверков. Все мероприятия состоятся в рамках форума "Москва 2030". По случаю праздника в них примет участие Владимир Путин.

Жителям столицы также предложили выбрать лучшие площадки и мероприятия форума. Гости смогли познакомиться с футуристическими проектами и передовыми технологиями, всего в рамках форума открыли более 30 площадок.