Царь-курник и сугудай стали фаворитами гастрономического конкурса на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на Манежной площади проходит гастрономический конкурс, в котором принимают участие повара из 40 ресторанов со всей страны. На последней неделе свои лучшие блюда представляют 10 финалистов конкурса, передает сайт мэра и правительства столицы.

В рамках гастроконкурса повара поочередно проводили мастер-классы по приготовлению блюд, созданных из продуктов отечественного производства. Их можно было приобрести на Манежной площади, при этом меню менялось каждую неделю. Все конкурсные блюда весили не менее 150 граммов и стоили 300 рублей.

Мини-чебуреки с крабом и креветками приобрели более 7 тысяч раз. Еще одним претендентом на победу стал сугудай из нельмы с печеным картофелем. Также в фаворитах оказался ломоть картофельного хлеба с олениной. В число лидеров также вошли царь-курник, филе оленины с папоротником, лисичками и брусничным соусом.

Как отметила куратор пространства "Дом российской кухни" на ВДНХ Екатерина Шаповалова, в финал конкурса вышли авторы-предприниматели и повара-разработчики, которые являются владельцами бизнеса.

"Все они лично представляют свой продукт, лично стоят за прилавком (часто всей семьей) и несут персональную ответственность за свое детище. И им не требуется дополнительная мотивация, чтобы выходить и рассказывать без устали о продукте", – сказала Шаповалова.

В ходе гастрономического праздника сами гости на мастер-классах поваров готовили ленивые голубцы, жюльен с лисичками и прочее, а также соревновались в скоростной чистке картофеля и резке овощей.

Победителей гастроконкурса назовут 8 сентября. Уточнить актуальное расписание мероприятий можно на сайте.

Между тем в последнюю неделю форума-фестиваля гости смогут увидеть светозвуковое шоу, научиться актерской импровизации и посетить планетарную станцию в "Музеоне". Одним из центральных мероприятий станет фестиваль будущего "Портал 2030–2050".

Москвичей также приглашают выбрать лучшие площадки и мероприятия форума "Москва 2030". Гости смогли познакомиться с футуристическими проектами и передовыми технологиями, всего в рамках форума открыли более 30 площадок.