"Активные граждане" оценят события форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Москвичей приглашают принять участие в голосовании и выбрать лучшие площадки и мероприятия масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль стартовал 1 августа. На нем представили футуристические проекты, передовые технологии и столичные программы, направленные на преображение Москвы. В рамках форума открыли более 30 площадок, среди которых флагманские расположились в парке "Зарядье", Гостином Дворе, на Болотной и Манежной площадях, а также в "Музеоне". Помимо этого, на площадках в парках "Фили", "Ангарские пруды" и музее-заповеднике "Коломенское" представили городские электронные проекты.

Кроме выбора лучшей локации, в голосовании "активные граждане" смогут рассказать, удалось ли им на фестивале узнать о планах развития столицы, стал ли форум для них интересным и познавательным. В свою очередь, организаторы на основе ответов москвичей смогут понять, что им нужно доработать.

Принять участие в опросе можно по ссылке на портале "Активный гражданин". Там же можно найти различные мероприятия, например, творческие и познавательные мастер-классы для детей, лекции для старшего поколения, спортивные тренировки для всей семьи.

Недавно в "Активном гражданине" стартовало голосование за имя для детеныша черноморской афалины из "Москвариума". На выбор представлены такие имена, как Лаки (от английского – "счастливчик"), Леон (от греческого – "лев"), Федя ("дарованный"), Кеша (Иннокентий) и Ларс (от латинского – "украшенный лавром").

Родившийся в начале июля детеныш дельфина относится к редкому виду из Красной книги. В Черном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина представляет из себя крупного черноморского дельфина, длина которого составляет до трех метров.