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29 августа, 13:34

Город

Голосование за имя дельфиненка из "Москвариума" началось в "Активном гражданине"

Фото: телеграм-канал "Москвариум"

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за имя для детеныша черноморской афалины из "Москвариума". Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

На выбор представлены такие имена, как Лаки (от английского – "счастливчик"), Леон (от греческого – "лев"), Федя ("дарованный"), Кеша (Иннокентий) и Ларс (от латинского – "украшенный лавром").

Родившийся в начале июля детеныш дельфина относится к редкому виду из Красной книги. В Черном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина представляет из себя крупного черноморского дельфина, длина которого составляет до трех метров.

По словам тренера морских млекопитающих "Москвариума" Ильи Сипливого, малыш активный и любознательный. При взаимодействии с другими дельфинами он осваивает плавание и другие навыки. Также детеныш показывает интерес к тренерам и подплывает к ним вместе с мамой.

Ранее в "Москвариуме" родился детеныш белоперой акулы. Специалисты центра наблюдают за состоянием его здоровья и умением самостоятельно кормиться. Эксперты не выявили у новорожденного каких-либо патологий.

Сейчас он содержится в отдельном аквариуме. Отпустить акуленка в аквариум ко взрослым особям можно будет только через год. К тому моменту он значительно вырастет и будет готов питаться наравне с остальными акулами.

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