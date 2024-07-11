Белоперый акуленок родился в "Москвариуме"

Фото: телеграм-канал "Москвариум"

Детеныш белоперой акулы появился на свет в "Москвариуме". Сейчас он содержится в отдельном аквариуме, рассказала в беседе с ТАСС заместитель генерального директора центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер.

Она уточнила, что акуленок родился в середине июня. Все это время специалисты центра наблюдают за состоянием здоровья детеныша и его умением самостоятельно кормиться. По словам Мейнцер, эксперты не выявили у новорожденного каких-либо патологий, но на данный момент он еще нуждается в том, чтобы окрепнуть и набрать вес.

Мейнцер также отметила, что отпустить акуленка в аквариум ко взрослым особям можно будет только через год. К тому моменту он значительно вырастет и будет готов питаться наравне с остальными акулами.

По ее словам, этот вид морских животных обитает в Индо-Тихоокеанском регионе. Акулы встречаются в акватории от Красного моря и восточного побережья Африки до Индонезии и Арафурского моря. Мейнцер обратила внимание, что их легко узнать за счет длинных, узких тел и характерных белых пятен на кончиках плавников.

"Данный вид рыб ведет ночной образ жизни и питается головоногими моллюсками, такими как кальмары, и костистой рыбой, например, барракудой, тунцом и макрелью. Новорожденные акулы предпочитают мелкую рыбу и креветок", – уточнила она.

При этом детеныши появляются у белоперых рифовых акул нечасто. Их самки производят на свет потомство дважды в год. Как правило, помет состоит из одного-двух акулят. Процесс вынашивания занимает около 10–13 месяцев, после чего матери рожают живых детенышей, готовых к самостоятельной жизни.

Мейнцер подчеркнула, что эти рыбы относятся к числу охраняемых видов. Их популяция существенно сократилась в связи с интенсивным рыболовством и разрушением естественной среды обитания.

Недавно в Московский зоопарк привезли самку гигантского муравьеда Изабеллу, которую поселили в соседнем с самцом Диего вольере. Для животных был создан совместный коридор, с помощью которого они выбираются на улицу. В зоосаде рассказали, что пара муравьедов активно исследует метки и запахи друг друга, а также проявляет интерес к окружающему пространству.