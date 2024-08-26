Уже 12 тыс человек выиграли городские баллы акции "Активное лето"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Победителями розыгрышей акции "Активное лето" стали уже 12 тысяч человек. Проект "Активный гражданин" продолжает начислять баллы за участие, передает портал мэра и правительства Москвы.

До 8 сентября на 600 площадках столицы проходят мероприятия масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Горожане могут принять участие в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, лекциях, выставках и тематических мастер-классах. В рамках акции "Активное лето" москвичи могут оценить мероприятия фестиваля от одного до пяти и стать участниками еженедельного розыгрыша городских баллов.

До конца акции состоятся еще два розыгрыша. Для участия необходимо посетить мероприятие на любой площадке фестиваля, отсканировать QR-код, размещенный на информационной стеле, и поставить оценку.

Победителей определяет генератор случайных чисел каждый понедельник. Они получают 300 городских баллов, которые можно обменять на товары и сувениры на сайте "Миллион призов" или пожертвовать на благотворительность.

Между тем около 50 тысяч человек побывали на спортивных площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с начала июня. Всего приходили кататься в скейт-парки 35 тысяч человек, еще 13 тысяч играли в падел-теннис на открытых кортах. Спортивные площадки будут открыты вплоть до наступления холодов. Побывать в скейт-парках могут все гости фестиваля вне зависимости от уровня подготовки.

