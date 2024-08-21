"Активные граждане" выберут лучшие снимки фотоакции "Лето в кадре"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Участвующие в проекте "Активный гражданин" москвичи проголосуют за лучший снимок фотоакции "Лето в кадре", которая проходит в рамках двух фестивалей – "Лето в Москве. Все на улицу!" и "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства города.

У фотоакции стартовал третий этап. Голосующие выберут по три работы в номинациях "Цветущее лето", "Мой питомец" и "Спортивное лето". Авторы снимков фотографировали на площадках вышеописанных фестивалей. На кадрах они предстали в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов", а также с сувенирами проектов.

Всего для голосования отобрали 60 креативных кадров, по 20 в каждой номинации. Авторы лучших фотографий получат 15 тысяч баллов за первое место, 10 тысяч – за второе, 5 тысяч – за третье. Кроме того, всем участникам, чьи работы прошли модерацию, начислят по 300 баллов, а их снимки опубликуют в фотоальбоме на сайте проекта.

Полученные баллы они смогут обменять на сайте "Миллион призов" на сувениры городских электронных проектов, скидки и промокоды на товары и услуги, билеты в московские театры и музеи, а также пожертвовать на благотворительность.

Недавно за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в акции "Активное лето" баллы получили 10 тысяч человек. При этом до конца фестиваля участники акции смогут попробовать выиграть еще в четырех таких розыгрышах.

В рамках акции москвичам предлагают посетить любую из 600 точек масштабного фестиваля и опубликовать свой отзыв о ней. На каждой площадке установлены стенды с QR-кодом, после сканирования которого можно дать мероприятию оценку по пятибалльной шкале.