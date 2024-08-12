За оценку событий "Лета в Москве. Все на улицу" баллы получили 10 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участникам акции "Активное лето" в проекте "Активный гражданин" продолжают начислять баллы за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". К настоящему моменту победу в еженедельных розыгрышах заполучили 10 тысяч человек.

При этом до конца фестиваля участники акции смогут попробовать выиграть еще в четырех таких розыгрышах, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в рамках акции "Активное лето" москвичам предлагают посетить любую из 600 точек масштабного фестиваля и опубликовать свой отзыв о ней. На каждой площадке установлены стенды с QR-кодом, после сканирования которого можно дать мероприятию оценку по пятибалльной шкале.

Еженедельно организаторы акции проводят среди участников розыгрыш 300 городских баллов. Победители определяются случайным образом. С более подробными правилами участия в акции можно ознакомиться на сайте.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет продолжаться в городе вплоть до 8 сентября. В его рамках на улицах столицы организовано более 250 тысяч мероприятий на любой вкус. Так, жители и гости Москвы могут посещать мастер-классы, спортивные соревнования, а также концерты, игры, выставки, ярмарки и принимать участие во многих других занятиях.

При этом посещение большинства из них является свободным, однако для участия в некоторых необходимо зарегистрироваться предварительно. Подробная программа фестиваля опубликована на портале.

Вместе с тем на площадках "Лета в Москве. Все на улицу!" гости могут принять участие в третьем этапе фотоакции "Лето в кадре". С недавнего времени им представилась возможность сделать яркие фотографии на 10 новых площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Кроме того, до 18 августа свои фото с сувенирами проектов "Активный гражданин" и "Миллион призов" можно загружать в специальную форму. При этом пользователям необходимо выбрать одну из номинаций, в числе которых "Цветущее лето", "Мой питомец" и "Спортивное лето". Среди участников каждой из них в ходе голосования, которое начнется 21 августа, выберут по три лучших.

За победу им будет начислено 5–15 тысяч городских баллов, которые они смогут потратить на полезные товары и услуги партнеров сайта программы "Миллион призов". Их также можно будет направить на благотворительность.

Между тем помощь в проведении мероприятий проекта "Лето в Москве" оказывают волонтеры. Они организовывают мастер-классы, играют с маленькими гостями и выдают всем желающим необходимый для занятий инвентарь.

