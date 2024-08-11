Волонтеры помогают проводить мероприятия проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Волонтеры помогают в организации мастер-классов, играют с маленькими гостями, выдают всем желающим необходимый инвентарь и в целом оказывают помощь в проведении мероприятий проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на одной из площадок фестиваля на Тверском бульваре с июня проходят различные тематические мероприятия. В их числе, отметили в пресс-службе, модный фестиваль, праздник сладостей и настольные игры на свежем воздухе.

На одной из таких фестивальных площадках помогает педагог Екатерина Мельничук. Так, всем желающим предлагается перенести на холст все, что захочется. В другой части Тверского бульвара можно поиграть в бадминтон, настольный теннис, городки или кольцеброс, либо закинуть поролоновый мяч в баскетбольное кольцо и даже поуправлять машинкой с помощью пульта.

"Спорт летом в центре города – отличная возможность отдохнуть после рабочего дня, перезагрузиться", – рассказали молодые волонтеры Кирилл Аликин и Ринат Тема.

Волонтеры помогают разобраться с правилами игр и даже составляют компанию тем, кто пришел один. По словам организаторов, бульвар всегда был любимым местом для отдыха горожан, а сейчас он стал настоящим местом для притяжения всех, кто хочет провести время весело и с пользой.

"Здесь можно присоединиться к множеству занятий на любой вкус", – добавили организаторы.

Кроме того, жители столицы могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве" на любой из более чем 600 площадок. Так, на площадках можно организовать более 40 типов мероприятий. Например, для творческих мастер-классов подойдут шале.

