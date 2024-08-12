Фестиваль "Театральный бульвар" в Москве продлен до конца августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Театральный бульвар" в Москве будет продлен до 31 августа. Такое решение принято по просьбам горожан, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

"Первый открытый фестиваль на бульварах столицы в рамках проекта "Лето в Москве" начался 15 июля и за это время привлек внимание тысяч горожан и гостей города. Театральные представления, эксперименты, спектакли, мастер-классы, выставки проходили каждый день", – отмечается в сообщении.

Мероприятия посетили уже более 500 тысяч человек. Фестиваль организован департаментом культуры Москвы и проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Площадки находятся на Бульварном кольце и посвящены разным жанрам.

На Тверском бульваре гостей приглашают побывать на оперетте, на Пушкинской площади можно посетить музыкальный театр, на Цветном бульваре – цирковые представления, на Страстном бульваре – иммерсивный и визуальный театр. Сцена на Сретенском бульваре посвящена сценическому оформлению и костюму, а на площадке на Чистопрудном бульваре располагается экспериментальный театр. Основная сцена установлена в амфитеатре на Покровском бульваре.

Между тем выставка и арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре стали одними из самых ярких культурных площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Речь идет о выставке современных картин и арт-объектов под открытым небом. Там можно посетить творческие занятия, которые проводят молодые художники объединения "Выставочные залы Москвы". С начала лета они организовали уже около 100 мастер-классов.

