Арт-маркет на Никитском бульваре стал одним из ярких событий "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выставка и арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре стали одними из самых ярких культурных площадок фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Речь идет о выставке современных картин и арт-объектов под открытым небом. Там можно посетить творческие занятия, которые проводят молодые художники объединения "Выставочные залы Москвы". С начала лета они организовали уже около 100 мастер-классов.

Желающие могли познакомиться с современными тенденциями в искусстве, попробовать разные техники живописи и создать собственные работы: картины, украшения и арт-объекты. Также гости принимали участие в играх и других развлечениях.

В субботу, 3 августа, в 14:00 живописец Екатерина Розанова проведет на Никитском бульваре мастер-класс "Архитектурный коллаж". Его участники вырежут фигуры из разноцветной бумаги, картона, ткани и кожи, а затем прикрепят их к основе, создавая свой город.

В воскресенье, 4 августа, в то же время художница Оксана Гилева проведет мастер-класс по изготовлению браслетов. Гости узнают о свойствах камней и их сочетаниях друг с другом, а затем изготовят свой уникальный аксессуар.

Принять участие в мастер-классах можно в порядке живой очереди. Выставка и арт-маркет на Никитском бульваре работают с 12:00 до 20:00 по будням и до 21:00 – по выходным.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу.

1 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открылась интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" в одноименном центральном выставочном зале.

Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

