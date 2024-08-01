Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мастер-классы по золочению лепнины пройдут на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!". Мероприятия организует департамент культурного наследия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ближайшие занятия состоятся 5 августа в 18:00 в шале анимации площадки на улице Теплый Стан и 11 августа в 12:00 и 14:00 на площадке по адресу улица Перерва, владение 52. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что знакомство с объектами культурного наследия через мастер-классы по декоративным техникам позволяет эффективнее усвоить информацию об истории и архитектуре Москвы. По его словам, новые знания связываются с практическим опытом и надолго остаются в памяти.

Потом, когда участники занятий будут гулять по городу, они с легкостью смогут назвать элементы лепного декора, которые встречаются на исторических зданиях столицы. Мосгорнаследие старается так разнообразить свою программу, чтобы москвичи и туристы попробовали как можно больше разных техник и, как следствие, лучше узнали Москву, добавил Емельянов.

Участникам занятий выдадут копии фрагментов лепнины, которая украшает объекты культурного наследия. Люди смогут попробовать классический и исторический способы золочения. В классическом способе позолота крепится на поверхность с помощью специального клея, во втором случае используются разные лаки.

В ходе мастер-классов горожане нанесут на лепнину поталь, имитирующую сусальное золото. Готовые изделия, которые могут украсить любой интерьер, можно будет забрать с собой.

В рамках фестиваля гражданам также расскажут об истории Москвы и памятниках архитектуры. Всего в августе запланировано порядка 70 мастер-классов, профориентационных игр и экскурсий. Посетители познакомятся со знаковыми историческими объектами, различными техниками росписи, создания мозаичных панно и витражей.

