Москвичей пригласили на фестиваль ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы"

Сотни тысяч растений украсили столицу в рамках фестиваля ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы". Композиции можно увидеть в скверах, на улицах и площадях, у метро и социальных объектов. Расскажем, где в городе искать необычные лаундж-зоны.

Приобщиться к прекрасному

Во время фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы" город украсят свыше 500 тысяч растений, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаундж-зонах.

Кроме того, более 650 небольших инсталляций появились возле городских поликлиник, бизнес- и торговых центров, ЗАГС, родильных домов и других соцобъектов.

Собянин также отметил, что зарядиться летней атмосферой и сделать красивые фотографии на память можно будет до 8 сентября.

Сады на площадях

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На каждой площадке организаторы фестиваля создали свою уникальную атмосферу. К примеру, на Манежной площади гости смогут посетить сразу два сада. Первый – тропический – богат пальмами, бамбуками, банановыми и лимонными деревьями, фотиниями и олеандрами. Там же установлен небольшой водоем в уютной лаундж-зоне под навесом с белыми шторами.

Насладиться атмосферой Средиземноморского побережья можно на второй части площадки – в Южном саду. Там гости найдут растения, характерные для жаркого климата: в их числе агава, эуфорбия, опунция, алоэ, пальма-саговник и оливковые деревья, одному из которых больше 300 лет. Сергей Собянин подчеркнул, что после завершения фестиваля все экзотические культуры передадут в Московский зоопарк и городские ботанические сады.

Чуть дальше от Манежной площади – на ступенях Российской государственной библиотеки – раскинулся душистый сад с ароматными полевыми травами и яркими бутонами роз. Эту локацию украшают не первый год, однако в этот раз организаторы фестиваля смогли разместить здесь в два раза больше растений.

Южные сады-галереи с ажурной крышей из девичьего винограда и вьющихся плющей разместились на Новой площади. Там же встречаются розы, гортензии и дельфиниумы. При этом еще один сад в скором времени появится на Лубянской площади: здесь в низкорослом лесу можно будет насладиться ароматами хвои, душистого шалфея и дербенников.

Необычное оформление

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Погрузиться в творческую атмосферу писательских дач 1930-х годов можно на Новом Арбате. Улицу заполнили свыше 20 тысяч многолетников, более пяти тысяч кустарников и 70 деревьев. При оформлении авторы вдохновлялись полотнами художника-авангардиста Аристарха Лентулова, поэтому здесь так много лимонных, голубых и розовых оттенков.

Еще одна цветочная точка на карте – Московский зоопарк. В этом году здесь впервые украсили входную группу в технике вертикального озеленения – проще говоря, флора "выросла" прямо на воротах. Причем составлена композиция в виде своеобразной карты джунглей, лесов и других природных мест обитания жителей зоопарка. Для этого понадобилось более пяти тысяч ампельных растений, в числе которых южные плектрантусы, пилеи и будры.

Прием вертикального озеленения можно встретить и на домах, которые расположены на Никитском бульваре и Никольской улице. В Камергерском переулке и еще на нескольких центральных улицах гости фестиваля увидят зеленые арки, а в Столешниковом переулке – гортензии и розы.

Мосты тоже не остались без внимания ландшафтных дизайнеров. Один из ярких примеров – Большой Москворецкий, где можно сделать яркие кадры и насладиться ароматами петуний всех возможных оттенков.

Метро и "Мои документы"

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Станции метро тоже стали частью роскошных цветочных композиций. Например, круглый сад с остролистным кленом, пузыреплодником "Ред Барон", гортензиями, спиреями и другими растениями разместился возле "Краснопресненской". Оформление выполнено в красно-бордовом цвете, который перекликается с названием станции.

Вдохновиться атмосферой романа "Мастер и Маргарита" можно возле метро "Чистые пруды". К фестивалю там разместили яблони, вербейник, нивяники, лилейник и тысячелистники, которые отсылают к классическому убранству столичных дворов и улиц. А желтые оттенки – к первой встрече Мастера и Маргариты. Есть свой сад и возле "Добрынинской": здесь можно полюбоваться яблонями, гвоздиками, гортензиями, душицей и даже полынью.

Маленькие ароматные композиции встречаются и рядом с центрами "Мои документы". Например, на Полярной улице около дома 31 разбили яркий зеленый островок из нежных ампельных растений. Среди них розовые, фиолетовые, бордовые петунии, остролистые хедеры, сиреневые котовники и бархатцы. А изысканную традесканцию можно найти на площадке недалеко от офиса "Мои документы" во втором квартале Капотни, рядом с домом 22.

До конца фестиваля карта локаций еще будет меняться, так что все новые и новые композиции будут радовать горожан до начала холодов.