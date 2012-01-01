Москвичи с любым уровнем подготовки смогут принять участие в проекте "Йога в парке"

В столичных парках начались традиционные бесплатные занятия йогой: в этом году они продлятся до конца лета. На выбор доступно 10 направлений – от хатха-йоги до инсайд-флоу. Расскажем, как принять участие в занятиях и в какие парки идти.



Московский дзен

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый сезон проекта "Йога в парке" открылся в Москве: тренировки, рассчитанные на разные уровни подготовки, можно посетить по 31 августа. Каждую неделю в столичных парках будут проходить 55 бесплатных занятий, а в целом в проекте участвуют 19 площадок по всему городу.

В программу включили занятия по йоге в танце, хатха-йоге, медитации, йогалатесу, практике Heartfulness и другим направлениям, а проходить тренировки будут в том числе в музее-заповеднике "Коломенское", парках "Эрмитаж", "Музеон" и "Кузьминки".

По данным организаторов, регистрация для участия в занятиях не нужна. А с собой необходимо принести только воду, коврик для занятий и сменную одежду.

Уровень подготовки не важен

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Йога для начинающих, медитации Heartfulness и йога в танце будут проходить ежедневно в парке искусств "Музеон". Прийти на занятия можно утром и вечером, а 21 июня и 31 августа с 10:00 до 12:00 там же запланированы открытые тренировки по йоге в рамках партнерства с посольством Республики Индия.

Сад "Эрмитаж" ждет всех желающих на йогу-лайт для начинающих с упражнениями из программы "Здоровая спина" и элементами растяжки. Занятия будут проходить каждый понедельник с 10:00 до 11:00. Там же запланированы йога в танце, энергойога по системе телесной терапии, а также хатха-йога для всех уровней подготовки.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хатха-йога с гвоздестоянием будет проходить по вторникам и воскресеньям в Бабушкинском парке с 19:00 до 20:00 в будний день и с 10:00 до 11:00 – в выходной. Там же запланированы медитация и релаксация Heartfulness, а также йога в танце.

В свою очередь, на территории парка "Таганский" с 08:30 до 09:30 в понедельник и субботу можно позаниматься гималайской йогой: практика включает в себя три элемента – комплекс физических упражнений "приветствие солнцу", дыхательные упражнения и медитацию.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Функциональной йогой можно будет заняться в Измайловском парке каждые четверг, пятницу и воскресенье, а 25 мая, 29 июня, 17 августа с 10:00 до 12:00 на территории пройдет открытая тренировка по йоге в рамках партнерства с посольством Индии.

В парке "Кузьминки" можно привести на йогу детей. Занятия для ребят от шести лет будут проходить каждую субботу с 11:00 до 12:00 под руководством опытного инструктора. А в понедельник и пятницу на площадку могут прийти как начинающие, так и практикующие взрослые – для них подготовили хатха-йогу.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

А в музее-заповеднике "Коломенское" 23 июня пройдет самое масштабное событие, приуроченное к Международному дню йоги. Там состоятся занятия по различным направлениям, пройдут медитативные практики, лекции и семинары по аюрведе от представителей ведущих московских профильных центров. Присоединиться смогут как опытные практики, так и начинающие ученики независимо от уровня подготовки. Регистрация на мероприятие откроется отдельно на сайте проекта.

Список всех площадок и расписание занятий в конкретном районе доступны по ссылке.