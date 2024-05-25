Бесплатные занятия по йоге пройдут в 10 парках Москвы с 25 мая по 31 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Серия мероприятий в рамках проекта "Йога в парке" пройдет в 10 парках Москвы. Бесплатные занятия состоятся с 25 мая по 31 августа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетить их можно в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Северное Тушино", парке "Фили", Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино", парке "Сокольники", Измайловском парке, парке "Кузьминки", усадьбе Воронцово и парке искусств "Музеон".

Каждую неделю для посетителей будет организовано 55 занятий по йоге. В программу включили йогу в танце, хатха-йогу, медитации, йогалатес, практику Heartfulness и другие направления.

23 июня в музее-заповеднике "Коломенское" состоится основное мероприятие, приуроченное к Международному дню йоги. Его посетят около шести тысяч человек. Для гостей подготовят занятия по различным направлениям йоги, медитативные практики, лекции и семинары.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 мая на выставке форуме "Россия" на ВДНХ для посетителей подготовили концерты, творческие встречи, мастер-классы, спортивные зарядки и викторины. Более того, в течение месяца в зале А павильона № 75 на ВДНХ проходит трек "Москва – молодежная столица". В выходные, 25 и 26 мая, эксперты расскажут всем желающим, как начать успешный стартап, сделать танцевальную разминку и какие возможности предоставляет город для молодежи.

