Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая

Московский мотофестиваль перенесли по просьбам родителей, чтобы акция не совпала с последними звонками в школах. Мероприятие пройдет на 1 день позже – в воскресенье, 26 мая.

Сбор участников заезда и гостей на Воробьевых горах придется на 09:00. Стартует колонна мотоциклистов в 12:00. А подготовленная развлекательная программа продлится до 18:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.