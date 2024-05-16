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16 мая, 08:45

Город

"Мой район. Новости": новая автодорога свяжет МСД и улицу Академика Королева

"Мой район. Новости": новая автодорога свяжет МСД и улицу Академика Королева

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Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева свяжет новая автодорога. Она начнется со сборки путепровода, который пройдет вдоль монорельса в районе улицы Милашенкова.

Специалисты будут проводить работы в основном ночью, когда по путям не курсируют составы. Конструкцию соберут внизу по частям, а затем поднимут и соединят.

Кроме того, шоссе пройдет вдоль полотна Октябрьской железной дороги, которая разделяет два крупных района столицы – Останкинский и Бутырский. Благодаря новому маршруту транспортное сообщение между районами улучшится.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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