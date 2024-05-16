"Мой район. Новости": новая автодорога свяжет МСД и улицу Академика Королева

Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева свяжет новая автодорога. Она начнется со сборки путепровода, который пройдет вдоль монорельса в районе улицы Милашенкова.

Специалисты будут проводить работы в основном ночью, когда по путям не курсируют составы. Конструкцию соберут внизу по частям, а затем поднимут и соединят.

Кроме того, шоссе пройдет вдоль полотна Октябрьской железной дороги, которая разделяет два крупных района столицы – Останкинский и Бутырский. Благодаря новому маршруту транспортное сообщение между районами улучшится.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".