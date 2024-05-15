В Москве начались лекции для школьников в преддверии ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве началась серия бесплатных открытых лекций, целью которых является поддержка выпускников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В мероприятиях участвуют известные психологи и ученые, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Не всегда ребята могут справиться с волнением и стрессом, и, чтобы помочь им, мы организовали городской психологический лекторий. Он будет проходить до конца мая на современных площадках – Воробьевы горы, "Винзавод" и парк "Зарядье", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, на эти лекции были приглашены специалисты, которые пользуются популярностью у школьников и вместе с тем обладают высокой квалификацией и опытом. Они расскажут выпускникам о способах борьбы со стрессом, методах улучшения концентрации, продуктивного распределения времени и тренировки памяти.

"Кроме того, мы развиваем систему подготовки ребят к ЕГЭ, адаптировав ее к школьной программе. Я надеюсь, все это позволит ребятам лучше подготовиться и сдать экзамен и спокойнее пройти этот ответственный период", – поделилась она.

Заммэра подчеркнула, что этот проект проводится второй год и успел получить большую популярность среди детей и их родителей. В этом году на лекции уже записались 13 тысяч москвичей. Она также уточнила, что записи всех встреч будут публиковаться на портале "Школа.Москва" и в группе департамента образования и науки в соцсети "ВКонтакте".

На лекциях участников сопровождают специалисты Городского психолого-педагогического центра. Все психологи, которые посещают встречи, приходят на них в толстовках с надписями "Спокойно! Это просто экзамены", "Без стресса и тревоги". Так все посетители могут легко понять, к кому можно обратиться за дополнительной информацией и консультацией после лекции. Также эксперты раздают открытки с пожеланиями, чтобы поддержать настроение и сохранить мотивацию детей перед экзаменами. На них написано: "Ты на пути к успеху", "Самый ценный день жизни – сегодня", "Маленькие шаги ведут к большим результатам".

Первая встреча цикла состоялась в Московском дворце пионеров 14 мая. Более 10 тысяч выпускников и их родителей приняли в ней участие офлайн и онлайн. Лекцию проводила преподаватель психологии, специалист по общению с детьми и личностному росту Ирина Ковалева. В качестве ведущего мероприятия выступил участник высшей лиги команд КВН Стас Сырский, а его модератором стал резидент шоу Comedy Сlub Андрей Бебуришвили.

На встрече, получившей название "ОГЭ, ЕГЭ и другие приключения школьника. Как жить в стрессовый период", Ковалева рассказала о значимости эмоционального настроя выпускников. Психолог обратила внимание родителей на то, что сигналом о стрессе ребенка могут послужить резкие изменения в его пищевых привычках. Также она поделилась лайфхаками о том, как детям научиться контролировать свои эмоции, и посоветовала родителям приложить усилия для сохранения домашнего уклада, привычек и графика семьи.

Специалист рекомендовала выпускникам при наступлении паники прежде всего успокоить дыхание, чтобы дать психике сигнал о возвращении к спокойствию. Эксперт также напомнила, что в случае необходимости старшеклассники могут обращаться к школьному психологу.

Ранее методист Александр Кудрявцев рассказал об изменениях в ЕГЭ по математике в 2024 году. По его данным, в кодификатор был добавлен новый проверяемый элемент. Кроме того, в профильную часть экзамена включили геометрическое задание, которое связано с координатами и векторами.