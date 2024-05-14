Роспотребнадзор рекомендовал выпускникам отказаться от фастфуда в период экзаменов

Фото: 123RF/bodnarphoto

Во время экзаменов школьникам стоит исключить фастфуд из своего рациона и постараться пить больше воды. Такие рекомендации Роспотребнадзор дал выпускникам в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что правильный и разнообразный режим питания позволит снизить уровень стресса в экзаменационный период. Школьникам посоветовали употреблять в пищу богатые белком продукты. Среди них назвали яйца, творог, сыр и молоко. Кроме того, выпускникам напомнили и о пользе сложных углеводов, которые содержатся в кашах и цельнозерновом хлебе.

В публикации уточняется, что питаться детям стоит не реже четырех раз в сутки и в течение дня важно выделить время на перекус. Для промежуточных приемов пищи школьникам посоветовали выбирать орехи: грецкий, миндаль и фисташки.

"Постарайтесь также полностью отказаться от фастфуда. Из-за высокого содержания жира желудку будет сложно его переварить при сильном эмоциональном напряжении. Ешьте фрукты, сухофрукты и овощи. Они богаты глюкозой, которой питаются клетки мозга", – заявили сотрудники ведомства.

Кроме того, в публикации уточняется, что детям, которые чаще пьют воду, удается лучше сосредоточиться и быстрее усвоить новый материал. Также регулярное питье позволяет избежать головной боли. По словам специалистов, выпускникам стоит отказаться от напитков с высоким содержанием сахара.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что всероссийский тренировочный ЕГЭ перед началом основного периода состоится 15 мая. В рамках мероприятия организаторы смогут протестировать техническую готовность пунктов проведения экзаменов. Школьники же проверят свои знания и выполнят экзаменационные работы по контрольным измерительным материалам нынешнего года.