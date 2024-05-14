Глава Рособрнадзора: ЕГЭ по истории не будет обязательным для сдачи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нет необходимости делать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе. Об этом РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава ведомства подчеркнул, что акцент на изучении истории был сделан давно. Однако введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе, объяснил Музаев. Он указал, что если и говорить о вводе обязательного экзамена, то только для 9-го класса (ОГЭ), поскольку половина выпускников поступает после школы в учреждения среднего профессионального образования.

Рекомендованный ГД на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что предмет "история" нужно сделать массовым при сдаче ЕГЭ. Он назвал важным понимание истории и культуры России.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сказала, что в госэкзамены по истории необходимо вернуть задание с сочинением. По ее словам, оно помогало учащимся выразить творческое и аналитическое мышление.