27 марта, 16:42Общество
Глава Минпросвещения считает, что история должна быть массовым предметом по сдаче ЕГЭ
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Предмет "история" необходимо сделать массовым при сдаче ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Таким мнением он поделился в ходе заседания комитета Государственной думы по просвещению, сообщает РИА Новости.
"Понимание истории нашей страны, нашей культуры – это очень важно", – пояснил Кравцов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что в госэкзамены по истории нужно вернуть задание с сочинением. Депутат уточнила, что оно помогало школьникам выразить творческое и аналитическое мышление.
Соответствующее предложение она направила в письме к Кравцову.
До этого глава Минпросвещения сообщил, что предмет "обществознание" останется в российских школах. Он уточнил, что данная дисциплина будет практикоориентированной, поэтому количество часов на ее изучение планируют сократить.
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