Глава Минпросвещения считает, что история должна быть массовым предметом по сдаче ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Предмет "история" необходимо сделать массовым при сдаче ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Таким мнением он поделился в ходе заседания комитета Государственной думы по просвещению, сообщает РИА Новости.

"Понимание истории нашей страны, нашей культуры – это очень важно", – пояснил Кравцов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что в госэкзамены по истории нужно вернуть задание с сочинением. Депутат уточнила, что оно помогало школьникам выразить творческое и аналитическое мышление.

Соответствующее предложение она направила в письме к Кравцову.

До этого глава Минпросвещения сообщил, что предмет "обществознание" останется в российских школах. Он уточнил, что данная дисциплина будет практикоориентированной, поэтому количество часов на ее изучение планируют сократить.