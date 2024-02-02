В РФ завершаются работы над созданием нового учебника по обществознанию

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Работа над созданием нового школьного учебника по обществознанию находится на завершающем этапе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента РФ Владимира Мединского.

Он заверил, что новый учебник будет кардинально лучше предыдущих своих версий.

По мнению Мединского, преподавание обществознания в целом нуждается в серьезном реформировании. Данный курс должен быть практичным и содержать актуальную информацию о тех процессах, которые происходят как в российском, так и в международном обществе, сообщил он.

Мединский отметил, что школьник может не использовать во взрослой жизни, например, какие-то вопросы биологии или элементы из алгебры старших классов, однако обществознание при правильном построении нужно будет каждому, при этом вне зависимости от того, какую профессию выберет человек.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории, прошедший правки в разделе о репрессированных народах, уже поступает в российские школы. Министр пояснил, что неточности были замечены в разных учебниках, особенно в выпущенных в 1990-х годах.

Позже в Минпросвещения России предложили дополнить предмет "история" учебным курсом "история нашего края".

В ведомстве также предложили исключить предметную область "основы духовно-нравственной культуры народов России" и такой же предмет. Их могут включить в учебный курс "история нашего края".

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