Обновленный учебник истории начал поступать в школы РФ

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Учебник истории, прошедший правки в разделе о репрессированных народах, уже поступает в российские школы. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что неточности были замечены в разных учебниках, особенно в выпущенных в 1990-х годах.

"Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Кравцов отметил важность восстановления и сохранения исторической памяти.

Ранее Владимир Путин объяснил необходимость выпуска нового учебника истории наличием более 60 пособий, в том числе с искажениями фактов. Некоторые учебники не содержали информации об определенных исторических событиях, в частности о значении битвы под Сталинградом.



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