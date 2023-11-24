В РФ предложили дополнить учебники по истории портретами и фактами об известных личностях

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Помощник президента РФ и один из авторов нового учебника по истории для 10-х–11-х классов Владимир Мединский предложил добавить в учебник для учеников 5-х–9-х классов больше портретов исторических личностей и фактов про них, пишет ТАСС.

"Убеждаю в этом авторов, если не получится, то сам буду дописывать", – сказал Мединский на встрече с учителями истории в РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге.

По его словам, дополнение должно быть в виде колонок с наиболее интересными историческими фактами о различных правителях, ученых, деятелях культуры.

"Заодно свяжем учебник сразу с литературой, с физикой, химией, географией, станет сразу понятно, как они все друг с другом соотносятся", – сказал он.

Ранее Мединский заявлял, что критики нового учебника по истории России недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала и оценок, которые не согласуются с их собственным представлением.

Новое пособие по истории для 11-х классов с разделом про СВО на Украине поставили во все российские школы к 1 сентября 2023 года.

Сейчас для школьников подготовлена единая программа преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны педагогов, уточняли в Минпросвещении РФ.

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