Новый учебник истории для 11-х классов поставили во все российские школы

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Новое пособие по истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставили во все российские школы. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

"И важно то, что все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довезти до каждой школы", – поделился глава ведомства.

Одиннадцатиклассники начнут обучение по новым пособиям уже с 1 сентября этого года. По словам Кравцова, министерство подготовило единую программу преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны педагогов.

Отмечалось, что издательство "Просвещение" напечатало основную часть тиража учебников по этому предмету для старшеклассников. Выпуск осуществлялся мощностями семи комбинатов.

Новый учебник истории для 11-го класса поставят в российские школы до 1 сентября