В ЕГЭ по истории включили задание, связанное со специальной военной операцией

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Новое задание, связанное с СВО на Украине, включено в единый государственный экзамен по истории. Задание появится в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФИПИ.

Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В задании №5, в котором необходимо установить соответствие между событиями и участниками этих событий, будут приводиться события специальной военной операции. В числе участников события – командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура. Ольга погибла летом 2022 года под артиллерийским обстрелом на трассе Горловка - Ясиноватая.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"). Видеоматериалы будут направлены на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну,

Также с началом нового учебного года школьники получат обновленные учебники по истории. Единое издание для 10–11-х классов будет состоять из четырех книг. В новом учебнике появится раздел про специальную военную операцию.