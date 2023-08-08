Новые учебники по истории для средней школы будут готовы к 1 сентября 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Юлия Иванко

Новые учебники по истории для средней школы будут готовы к началу следующего учебного года. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"По нашей дорожной карте, к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов – с 5 по 9", – приводит его слова ТАСС.

Дорожные карты по созданию единого учебника истории были утверждены в декабре 2022 года.

Ранее Мединский также сообщил, что для новых учебников по истории России переписали разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. По его словам, на 2023 год министерство просвещения выбрало три лучшие линейки учебников по истории и в итоге новый учебник собрал переработку из них.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы проголосовали за принятие поправки, которая позволит переименовать школьный предмет основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины.



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