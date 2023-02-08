В программы российских школ по информатике могут включить раздел по фейкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Модуль по фейкам могут включить в обучение информатике в школах РФ. Об этом рассказал руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе собрания с педагогами по физике.

По его словам, необходимость в этом возникла в связи с ростом количества фейков со стороны других государств.

"Очень важно, чтобы ребята могли понимать и отличить реальность от придуманных каких-то историй, фейков, поэтому это обязательно нужно нам в обновленные программы вот эти разделы внести", – цитирует министра ТАСС.

Помимо этого, в ряд школьных научно-естественных предметов могут включить современные достижения науки и технологии. Кравцов отметил, что на данный момент в школах происходит новый этап в обучении физике. Сейчас этот предмет ребята проходят с помощью инструментов информатики.

Министр также заявил, что в этом году ведомство не планирует вносить какие-либо изменения в единый государственный экзамен. Кравцов объяснил, что все предложения по вопросу изменения формата ЕГЭ принимаются до 1 сентября.

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