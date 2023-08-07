Для новых учебников по истории переписали разделы с 1970-х по нулевые годы – Мединский

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для новых учебников по истории России переписали разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Полностью переработаны, переписаны разделы "70-е", "80-е", "90-е" и "нулевые" годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного", – передает ТАСС слова Мединского.

Этими словам Мединский прокомментировал появление нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

По словам Мединского, на 2023 год министерство просвещения выбрало три лучшие линейки учебников по истории. В итоге новый учебник собрал переработку из них. Однако в настоящее время существуют 16 линеек учебников в средней школе, что "вызывает путаницу".

Он добавил, что новый учебник для 10-11-х классов разработан в течение четырех месяцев.

"Твердая обложка, корешок сшит, а не склеен. Это позволит сделать так, как в советские годы, когда учебник служил в течение 5 лет", – пояснил Мединский.

Помимо этого, в учебнике много находится микроисторий и любопытных фактов. Кроме того, это первый учебник, который прошел системное рецензирование многими институтами.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что новые учебники по истории для 11-го класса начнут применяться для обучения уже с нового учебного года.

Отмечается, что сам учебник был подготовлен в кратчайшие сроки под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского.