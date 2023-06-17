Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ в течение следующего учебного года представит новый учебник по географии, в который будет включен раздел про новые регионы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы готовим новый учебник по географии, в котором также и в картах, и в самом учебнике по географии будут показаны новые регионы", – приводит его слова ТАСС.

Кравцов заявил, что процесс создания учебника – длительный процесс, и он будет представлен "ориентировочно в течение следующего учебного года". Он также напомнил, что со следующего учебного года география входит в перечень шести предметов, по которым школы будут работать в рамках единой федеральной программы обучения.

Ранее Кравцов сообщил, что единый учебник по истории для 5-х–9-х классов также будет готов в течение следующего года. Он подчеркнул, что учебник истории для старших классов уже разработан, и заниматься по нему школьники начнут в ближайшем сентябре.



Единый учебник по истории для школьников разработают в 2024 году