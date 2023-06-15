Единый учебник по истории для 5–9 классов будет готов в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый учебник по истории для 5–9-х классов будет готов в течение следующего года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью газете "Известия".

"И сейчас готовится учебник по истории для основной школы. (...) В течение следующего года", – сообщил он.

Кравцов также сообщил, что учебник для старших классов уже разработан, и заниматься по нему школьники начнут в ближайшем сентябре. В новом учебнике, помимо прочего, рассматриваются темы новейшей истории, в том числе государственный переворот на Украине в 2014 году, воссоединение Крыма с Россией и причины проведения спецоперации.

По мнению Кравцова, система школьного образования важна для формирования личности и мировоззрения, поэтому необходимо оградить школьников от деструктивной информации. Министр просвещения считает это особенно важным в момент, когда "против нашей страны идет информационная война".

Ранее советник президента России Владимир Мединский заявил, что в российских школах должны объяснять, почему спецоперация была неизбежной. По его словам, записи о спецоперации будут включены в раздел "Новейшая история".

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