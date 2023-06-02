В Минпросвещения заявили, что учебник по истории дополнят после победы России на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школьный учебник по истории дополнят после победы России в специальной военной операции на Украине, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация. Обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11-е классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории", – заявил Кравцов в интервью Первому каналу.

В начале апреля 2023 года Кравцов заявил, что обновленный учебник истории для старших классов, который сейчас находится в разработке у Минпросвещения, расскажет о причинах начала спецоперации России на Украине. Он уточнил, что с 1 сентября по новому учебнику смогут обучаться воспитанники 10–11-х классов.

Немногим позже советник президента России Владимир Мединский заявил, что в российских школах должны объяснять, почему спецоперация была неизбежной.

В конце апреля в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что завершение подготовки и дальнейшая апробация новых учебников по истории запланированы на 1 сентября 2023 года. В ведомстве добавили, что новые учебники объединят в себе всеобщую и российскую историю.

Учебник по истории с разделом о СВО начнут использовать в школах с 2024–2025 учебного года