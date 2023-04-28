Минпросвещения РФ проведет апробацию новых учебников по истории до 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завершение подготовки и дальнейшая апробация новых учебников по истории запланированы на 1 сентября 2023 года, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что новые учебники объединят в себе всеобщую и российскую историю.

Отмечается, что для того, чтобы в последующем продолжать преподавать предмет по новым пособиям, Минпросвещения подготовит специальные курсы для повышения квалификации педагогов. Их проведение запланировано на 2023–2024 учебный год.

"Ее централизованно ведет Академия Минпросвещения РФ, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что обновленный учебник истории для старших классов расскажет школьникам о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Он добавил, что уже с 1 сентября по новому учебнику смогут обучаться воспитанники 10–11-х классов.

Советник президента России Владимир Мединский отмечал, что записи о СВО будут включены в раздел "Новейшая история".



В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом об СВО